Мэр Хабаровска поручил провести ремонт на улице Морозова в сжатые сроки

В Хабаровске на улице Павла Морозова введены временные ограничения движения. Проезд перекрыт на участке между улицами Оборонной и 65-летия Победы. Ограничения продлятся до 19 октября включительно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как пояснил директор городского «Водоканала» Андрей Стаханов, это связано с плановой реконструкцией напорного канализационного коллектора. Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы максимально сократить сроки и уменьшить неудобства для горожан.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил провести работы в сжатые сроки и оперативно восстановить движение.
«Водоканал» проводит масштабные работы для обеспечения надежного водоотведения и реализации мастер-плана города. Я поручил руководству предприятия провести качественную работу в сокращенные сроки и сразу открыть проезд, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и разгрузить трафик улицы Павла Морозова. Прошу автолюбителей отнестись с понимание к временным неудобствам", — сказал Сергей Кравчук.
После завершения укладки труб и уплотнения дорожного покрытия движение будет поэтапно восстанавливаться. Полностью проезд по улице Павла Морозова откроется в понедельник, 20 октября. Водителям советуют заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.