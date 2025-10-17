Мэр Хабаровска поручил провести ремонт на улице Морозова в сжатые сроки

«Водоканал» проводит масштабные работы для обеспечения надежного водоотведения и реализации мастер-плана города. Я поручил руководству предприятия провести качественную работу в сокращенные сроки и сразу открыть проезд, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и разгрузить трафик улицы Павла Морозова. Прошу автолюбителей отнестись с понимание к временным неудобствам", — сказал Сергей Кравчук.