Более 2 тысяч отцов в Иркутской области получили пособие по уходу за ребенком

Размер ежемесячной выплаты составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье с начала 2025 года более 22,7 тысячи человек получили пособие по уходу за детьми до полутора лет. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, из них 2 139 человек — отцы. Общий объем направленных на эти цели средств превысил 2,6 миллиарда рублей.

Хотя традиционно пособие чаще получают матери, право на его оформление имеют все члены семьи, фактически ухаживающие за ребенком.

— Если отец работает на нескольких предприятиях, то пособие назначается только по одному месту работы. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата в минимальном размере при условии уплаты страховых взносов, — отметил управляющий Отделением СФР по региону Алексей Макаров.

Размер ежемесячной выплаты составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года. В текущем году минимальное пособие варьируется от 12,1 тысячи рублей в южных районах области до 13,1 тысячи в северных, а максимальная сумма достигает почти 69 тысяч рублей.

Важно, что право на пособие сохраняется даже при досрочном выходе на работу — как на полный, так и на неполный день. Период ухода за ребенком засчитывается в страховой стаж, что влияет на будущую пенсию: за каждый полный год ухода начисляются пенсионные коэффициенты — от 1,8 за первого ребенка до 5,4 за третьего и последующих.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 1,5 млн жителей должны уплатить налоги.