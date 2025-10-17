Более 2 тысяч отцов в Иркутской области получили пособие по уходу за ребенком

Важно, что право на пособие сохраняется даже при досрочном выходе на работу — как на полный, так и на неполный день. Период ухода за ребенком засчитывается в страховой стаж, что влияет на будущую пенсию: за каждый полный год ухода начисляются пенсионные коэффициенты — от 1,8 за первого ребенка до 5,4 за третьего и последующих.