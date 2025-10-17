Более 2 тысяч отцов в Иркутской области получили пособие по уходу за ребенком

В Приангарье с начала 2025 года более 22,7 тысячи человек получили пособие по уходу за детьми до полутора лет. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, из них 2 139 человек — отцы. Общий объем направленных на эти цели средств превысил 2,6 миллиарда рублей.
Хотя традиционно пособие чаще получают матери, право на его оформление имеют все члены семьи, фактически ухаживающие за ребенком.
— Если отец работает на нескольких предприятиях, то пособие назначается только по одному месту работы. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата в минимальном размере при условии уплаты страховых взносов, — отметил управляющий Отделением СФР по региону Алексей Макаров.
Размер ежемесячной выплаты составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года. В текущем году минимальное пособие варьируется от 12,1 тысячи рублей в южных районах области до 13,1 тысячи в северных, а максимальная сумма достигает почти 69 тысяч рублей.
Важно, что право на пособие сохраняется даже при досрочном выходе на работу — как на полный, так и на неполный день. Период ухода за ребенком засчитывается в страховой стаж, что влияет на будущую пенсию: за каждый полный год ухода начисляются пенсионные коэффициенты — от 1,8 за первого ребенка до 5,4 за третьего и последующих.
