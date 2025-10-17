Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турцентр «Красноярских Столбов» на реконструкции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые посетители, предупреждаем вас, что в настоящее время Туристический центр на Перевале находится на реконструкции. Откроется в формате кафе предположительно в первой декаде ноября.

Источник: Соцсети

Планируйте свой поход в Центральный скальный район, с учетом данной информации. Погреться и переодеться на Перевале сейчас можно в сувенирной избе, где находятся 2 кабинки для переодевания.

Об этом сообщил ТГ-канал «Красноярские Столбы».

16+