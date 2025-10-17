Турцентр «Красноярских Столбов» на реконструкции

Планируйте свой поход в Центральный скальный район, с учетом данной информации. Погреться и переодеться на Перевале сейчас можно в сувенирной избе, где находятся 2 кабинки для переодевания.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые посетители, предупреждаем вас, что в настоящее время Туристический центр на Перевале находится на реконструкции. Откроется в формате кафе предположительно в первой декаде ноября.
Планируйте свой поход в Центральный скальный район, с учетом данной информации. Погреться и переодеться на Перевале сейчас можно в сувенирной избе, где находятся 2 кабинки для переодевания.
Об этом сообщил ТГ-канал «Красноярские Столбы».
