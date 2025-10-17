Ричмонд
«Первый парень на деревне»: в Красноярском крае выбрали народного участкового полиции 2025 года

В Красноярском крае победителем второго регионального этапа конкурса «Народный участковый-2025» стал сотрудник ачинской полиции Максим Казеко.

За него жители отдали 104 12 голосов.

Голосование за самого достойного из 10 претендентов завершилось несколько часов назад на сайте ГУ МВД.

«Максим Казеко, как говорится, первый парень на деревне. Ведь с 2016 года, поступив на службу в органы внутренних дел, он выбрал для себя профессию-судьбу быть участковым, а вернее — сельским участковым, — рассказали в Главке. — Капитан полиции знает каждого на своем административном участке, обеспечивает правопорядок на территории, взаимодействует с населением и решает широкий спектр задач — от рассмотрения жалоб до профилактики преступлений».

Сам Максим Казеко считает, что главный рабочий инструмент участкового — общение с людьми:

«А работа с людьми априори не может быть легкой, однако я убежден, что профессия участкового самая неравнодушная».

Теперь он представит Красноярский край в финальном этапе престижного Всероссийского конкурса «Народный участковый-2025», который пройдет с 1 по 10 ноября.