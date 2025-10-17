«Первый парень на деревне»: в Красноярском крае выбрали народного участкового полиции 2025 года

«Максим Казеко, как говорится, первый парень на деревне. Ведь с 2016 года, поступив на службу в органы внутренних дел, он выбрал для себя профессию-судьбу быть участковым, а вернее — сельским участковым, — рассказали в Главке. — Капитан полиции знает каждого на своем административном участке, обеспечивает правопорядок на территории, взаимодействует с населением и решает широкий спектр задач — от рассмотрения жалоб до профилактики преступлений».