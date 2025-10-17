Затонувший 77 лет назад легендарный ЗИС-5 подняли со дна озера под Новосибирском

После надёжного закрепления конструкция была отбуксирована к берегу с помощью баркаса, предоставленного местным рыбхозом. На заключительном этапе с использованием лебёдки и специального оборудования автомобиль был бережно поднят на сушу. Теперь ЗИС-5, пролежавший на дне озера более 75 лет, пройдёт реставрацию и займёт почётное место на мемориале труженикам тыла.