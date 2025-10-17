Затонувший 77 лет назад легендарный ЗИС-5 подняли со дна озера под Новосибирском

В Карасукском районе завершена уникальная операция по подъёму со дна озера Хорошее легендарного автомобиля ЗИС-5, который пролежал под водой с 1948 года. Спасатели применили передовую технологию, разместив исторический транспорт под плавучей платформой для безопасной транспортировки, что спасло его хрупкий корпус от разрушения.
Подводные работы выполняли специалисты Куйбышевского поисково-спасательного отряда. В условиях ограниченной видимости водолазы провели ювелирную операцию по креплению автомобиля, сначала выполнив первоначальную остроповку, а затем перенеся крепления для надежной фиксации под понтоном.
«Крепление автомобиля снизу к плоту стало оптимальным решением, — поясняют в спасательной службе. — Это позволило минимизировать риск повреждений при подъёме и транспортировке».
После надёжного закрепления конструкция была отбуксирована к берегу с помощью баркаса, предоставленного местным рыбхозом. На заключительном этапе с использованием лебёдки и специального оборудования автомобиль был бережно поднят на сушу. Теперь ЗИС-5, пролежавший на дне озера более 75 лет, пройдёт реставрацию и займёт почётное место на мемориале труженикам тыла.