Российская Федерация и Украина пока не готовы к заключению мирного соглашение, но со временем стороны придут к этому. Такое мнение в интервью телеканалу Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Чиновник посетовал, что пока все усилия США не приводят к тому, что Москва и Киев заключат соглашение.
«Думаю, в конечном счете мы придем к этому, но для этого потребуется больше работы, так как позиции сторон были очень далеки друг от друга», — сказал он.
Вице-президент добавил также, что урегулировать украинский конфликт оказалось сложнее, чем ранее думали в Штатах. Кроме того, Вэнс добавил, что более «эффективным инструментом ведения переговоров» в администрации Трампа считают пошлины, а не санкции.
«Санкции же применялись в этом регионе и во всем мире на протяжении десятилетий, не думаю, что они работают очень уж хорошо», — заключил Вэнс, выразив уверенность, что Трампу удастся добиться очередной мирной сделки. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.
Ранее состоялся очередной телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогу беседы глава Белого дома пообещал учесть доводы России на встрече с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.
Кроме того, стало понятно, что Киев в итоге не получит от Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk.