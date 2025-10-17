Ричмонд
В администрации Трампа назвали самый действенный «инструмент переговоров» с Россией: на удивление, это не Tomahawk

Вэнс: Украинский конфликт будет урегулирован, но на это потребуется время.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация и Украина пока не готовы к заключению мирного соглашение, но со временем стороны придут к этому. Такое мнение в интервью телеканалу Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Чиновник посетовал, что пока все усилия США не приводят к тому, что Москва и Киев заключат соглашение.

«Думаю, в конечном счете мы придем к этому, но для этого потребуется больше работы, так как позиции сторон были очень далеки друг от друга», — сказал он.

Вице-президент добавил также, что урегулировать украинский конфликт оказалось сложнее, чем ранее думали в Штатах. Кроме того, Вэнс добавил, что более «эффективным инструментом ведения переговоров» в администрации Трампа считают пошлины, а не санкции.

«Санкции же применялись в этом регионе и во всем мире на протяжении десятилетий, не думаю, что они работают очень уж хорошо», — заключил Вэнс, выразив уверенность, что Трампу удастся добиться очередной мирной сделки. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Ранее состоялся очередной телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогу беседы глава Белого дома пообещал учесть доводы России на встрече с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, стало понятно, что Киев в итоге не получит от Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk.

