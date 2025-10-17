«Он не раскрывал планы»: О последней встрече с Усольцевыми рассказали соседи

Версии рассматриваются разные: затянуло в болото, оказались в ловушке, прячась в камнях, сменили маршрут в последний момент и даже «сбежали».
Соседи Усольцевых по даче, расположенной неподалеку от Железногорска, рассказали, что жизнь семьи выглядела мирной и спокойной. Мужчина построил «хороший дом», всегда был приветлив, но «свои планы особо не раскрывал» и о жизни ничего не рассказывал.
Как отметил телеканалу «ТВК» сосед Александр, знавший Сергея Усольцева 12 лет, о том, что глава семьи был опытным походником, он услышал недавно.
«Я даже не знал, что он ходит по горам. В субботу Сергей машину мыл, порядок наводил, а в воскресенье они уехали», — говорит Александр о встрече с семьей перед их поездкой в горы.
Между тем большую часть времени семья проживала в городской квартире — в спальном районе Сосновоборска. Около подъезда одной из пятиэтажек до сих пор стоит машина Ирины. В ней — детское кресло, немного личных вещей. Соседи рассказали, что никогда не слышали из квартиры Усольцевых каких-либо подозрительных шумов, а сама Ирина всегда выглядела приветливой и спокойной.
«Она с ребенком, папа все время занят перебежками, сумками, весь в эмоциях», — отметила одна из соседок.
Напомним, что в поисках Усольцевых приняло участие более 1500 человек. Использовались квадрокоптеры и вертолеты, но никаких следов найдено не было.
Ранее физиогномист Олег Воеводин проанализировал видеоролики, записанные Ириной Усольцевой незадолго до исчезновения. На последних опубликованных видео женщина выглядела рассеянной и уставшей, считает эксперт. Также выяснилось, что сибирячка собиралась вместе с мужем посетить тренинг с медитациями и йогой, но в последний момент передумала. В итоге семья поехала в горы.