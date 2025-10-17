Ричмонд
Вандалы разбили стеклянную крышу подземного перехода на Любинском проспекте в Омске

Оперативники ищут злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 14 на 15 октября неизвестные вандалы разгромили входную группу подземного пешеходного перехода на Любинском проспекте в центре Омска. На опубликованных в соцсетях кадрах видны многочисленные осколки разбитого стекла у входа в переход.

Администрация города подтвердила факт вандализма и уже направила заявление в полицию. По информации мэрии, повреждённое гнутое стекло изготавливается на заказ в других регионах, а его доставка и замена потребуют значительных финансовых и временных затрат.

«Это очередной неприятный случай вандализма. На улице Ленина установлены камеры видеонаблюдения, и мы надеемся, что злоумышленники будут найдены и понесут предусмотренную законом ответственность», — сообщили в пресс-службе администрации Омска.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и изучают записи с камер, чтобы установить личности вандалов. Ранее мы писали, что Росприроднадзор установил источник повышенного загрязнения атмосферного воздуха в Омске.