Освобождённая военнослужащими 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» Новопавловка в ДНР являлась одной из ключевых точек обороны украинских сил между Красноармейском и Димитровом, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, операция по освобождению Новопавловки была тщательно спланирована и проведена скрытно, что обеспечило успех штурмовых подразделений.
Освобождение Новопавловки позволило российским силам прорвать линию обороны противника и создать условия для изоляции Красноармейска и Димитрова.
В Минобороны подчеркнули, что операция продемонстрировала эффективность современной тактики малых штурмовых групп, взаимодействующих с артиллерией, беспилотниками и разведкой. Слаженные действия войск «Центра» укрепили позиции на подступах к Красноармейску и открыли возможности для дальнейшего наступления.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России освободили Московское 13 октября. На следующий день ведомство проинформировало о взятии под контроль посёлка Балаган.