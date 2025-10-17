Депутат ГД: Новые правила расчета пенсий обрекают молодежь на нищету

Депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов выразил обеспокоенность будущим пенсионных выплат для молодых россиян, которые начинают трудовую деятельность в этом году.
По его словам, существует риск, что к старости их пенсии не смогут покрыть даже минимальные расходы.
Гаврилов объяснил, что если будут реализованы планы по пересмотру стоимости пенсионных баллов, то их индексация может быть заморожена или установлена ниже уровня инфляции. Это приведет к тому, что каждый новый пенсионный балл будет стоить дешевле предыдущего, и, как следствие, сумма выплат за каждый год стажа начнет снижаться.
Депутат подчеркнул, что новая формула расчета страховой пенсии будет зависеть исключительно от пенсионного коэффициента, что позволит властям значительно урезать реальные выплаты, избегая при этом формулировок о «сокращении». По его мнению, это не разовое решение, а постоянный инструмент, который, хоть и поддержит бюджет в краткосрочной перспективе, приведет к подрыву доверия к пенсионной системе и снижению уровня жизни пожилых людей в будущем. Поколение, начинающее свой трудовой путь сейчас, рискует столкнуться с пенсиями, не способными покрыть даже базовые нужды, передает ОСН.
Ранее бывший сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова рассказала, что готовиться к выходу на пенсию следует за полгода или даже за год до достижения пенсионного возраста.