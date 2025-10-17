Депутат ГД: Новые правила расчета пенсий обрекают молодежь на нищету

Депутат подчеркнул, что новая формула расчета страховой пенсии будет зависеть исключительно от пенсионного коэффициента, что позволит властям значительно урезать реальные выплаты, избегая при этом формулировок о «сокращении». По его мнению, это не разовое решение, а постоянный инструмент, который, хоть и поддержит бюджет в краткосрочной перспективе, приведет к подрыву доверия к пенсионной системе и снижению уровня жизни пожилых людей в будущем. Поколение, начинающее свой трудовой путь сейчас, рискует столкнуться с пенсиями, не способными покрыть даже базовые нужды, передает ОСН.