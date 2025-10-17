Врачи из Владивостока спасли пациента с тяжелой травмой позвоночника

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостока успешно провели сложную операцию по эвакуации и лечению пациента с серьезной травмой позвоночника. 55-летнему мужчине из Дальнереченска требовалась срочная высококвалифицированная медицинская помощь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
2 сентября из Дальнереченской больницы во Владивосток поступил тревожный звонок. У пациента был диагностирован компрессионный перелом позвоночника, и местные врачи не могли оказать ему необходимую специализированную помощь.
Сначала специалисты центра дистанционно проконсультировали коллег из Дальнереченска, как стабилизировать состояние больного. Затем, 4 сентября, за пациентом вылетел вертолет Ми-8 с бригадой медиков на борту. Во время полета врач-реаниматолог и фельдшер постоянно контролировали жизненно важные показатели пациента.
После приземления под Артемом больного перевезли на специальном реанимобиле во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Здесь ему оказали необходимую хирургическую помощь, и после курса восстановительного лечения мужчину выписали домой для дальнейшего наблюдения.
Медики поблагодарили коллег за слаженную работу и пожелали пациенту скорейшего восстановления.