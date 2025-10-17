Врачи из Владивостока спасли пациента с тяжелой травмой позвоночника

Сначала специалисты центра дистанционно проконсультировали коллег из Дальнереченска, как стабилизировать состояние больного. Затем, 4 сентября, за пациентом вылетел вертолет Ми-8 с бригадой медиков на борту. Во время полета врач-реаниматолог и фельдшер постоянно контролировали жизненно важные показатели пациента.