Сын президента Боливии задержан по делу о домашнем насилии

В Боливии задержан сын президента этой страны Луиса Арсе. Его подозревают в преступлении, связанном с домашним насилием. Предполагается, что Марсело Арсе Москейра нанёс травмы своей подруге. После этого женщине пришлось проходить лечение в течение 12 дней, пишет издание Deber.
Сообщается, что пострадавшая отозвала своё заявление, но прокуратура инициировала дальнейшее расследование.
«Генеральная прокуратура государства подтверждает задержание Марсело Арсе М., находящегося под следствием по предполагаемому преступлению семейного или домашнего насилия. В ближайшие часы обвиняемый должен дать показания перед назначенным прокурором», — сказано в релизе боливийской Генпрокуратуры.
Ранее суд в Аргентине принял решение запретить бывшему президенту государства Альберто Фернандесу выезжать за пределы страны. Это было связано с обвинениями Фабиолы Яньес, бывшей партнерши экс-главы, в домашнем насилии.
