В Калининграде объявлены общественные слушания по строительству улицы

Администрация Калининграда приглашает жителей города принять участие в общественных обсуждениях по проекту планировки территории, предусматривающему строительство новой улицы Благовещенской. Об этом сообщает комитет городского развития и цифровизации.

Источник: АиФ

Обсуждения пройдут с 16 октября по 6 ноября 2025 года. Проект можно изучить на официальном сайте администрации Калининграда (www.klgd.ru) в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — Проекты планировки, проекты межевания».

Экспозиция материалов будет доступна в двух локациях:

МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (ЦДОД)Адрес: г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход со стороны проспекта Гвардейского) Период экспозиции: 24—29 октября 2025 годаВремя работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;

Центральная городская библиотека им. А. П. ЧеховаАдрес: г. Калининград, проспект Московский, 39Период экспозиции: 24—29 октября 2025 годаВремя работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.

Жители Калининграда могут ознакомиться с проектной документацией и направить свои замечания и предложения в установленные сроки.