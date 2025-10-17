В Калининграде объявлены общественные слушания по строительству улицы

Обсуждения пройдут с 16 октября по 6 ноября 2025 года. Проект можно изучить на официальном сайте администрации Калининграда (www.klgd.ru) в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — Проекты планировки, проекты межевания».
Экспозиция материалов будет доступна в двух локациях:
МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (ЦДОД)Адрес: г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход со стороны проспекта Гвардейского) Период экспозиции:
Центральная городская библиотека им. А. П. ЧеховаАдрес: г. Калининград, проспект Московский, 39Период экспозиции:
Жители Калининграда могут ознакомиться с проектной документацией и направить свои замечания и предложения в установленные сроки.