В какие даты должна прийти пенсия в ноябре

Графики доставки пенсий зависят от региона и банка, через который производится выплата. В Новосибирской области пенсии будут перечислены 11 и 21 ноября, в Пермском крае — 7, 14 и 21 числа, в Омской области — 7, 14 и 21 ноября, в Красноярском крае — 14 и 21, а в Вологодской — 10, 11, 14 и 21 числа. В Воронежской области выплаты назначены на 5, 12, 14 и 21 ноября, в Татарстане — с 12 по 22 число, в Ростовской — 10, 16 и 21 ноября, в Самарской — 14, 17 и 21, а в Свердловской — до 26 ноября включительно. В Москве и Московской области городские доплаты пенсионерам поступят с учетом праздничных дней — обычно выплаты производятся накануне длинных выходных, чтобы получатели могли получить средства заранее.