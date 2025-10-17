«Непременно состоится»: Патриарх Кирилл заговорил об апокалипсисе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что второе пришествие Христа является неизбежным событием, но его точное время останется тайной. Соответствующее заявление прозвучало в ходе речи священнослужителя на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», которая прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Он пояснил, что в Священном Писании содержатся лишь некоторые указания на то, что может предшествовать этому глобальному событию. При этом патриарх отметил, что апокалиптические настроения сопровождали христиан на протяжении всей истории Церкви.
«Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — указал он.
Со временем, как подчеркнул патриарх, Церковь пришла к пониманию, что пришествие Спасителя выходит за рамки истории. Ни один человек не может знать, когда именно оно произойдет. Любые рассуждения на эту тему должны быть основаны на смиренном признании того, что сроки откроются лишь в момент самого пришествия.
Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что для человека гораздо важнее думать о его собственной кончине. Именно встреча с Господом после смерти станет для каждого личным вторым пришествием и судом. Он призвал меньше размышлять о конце света и больше заботиться о спасении своей души, живя по христианским заповедям.
«Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос — наша кончина. Меньше надо думать об апокалипсисе, больше — о спасении души», — заключил он.
Прежде патриарх Кирилл в храме Сергия Радонежского в Астане заявил, что храм является своего рода «духовной бензоколонкой». Чтобы люди не забывали о подлинном смысле и подлинных задачах жизни, церковь и строит храмы. Войдя в храм, человек «уходит от суеты мира», добавил он.
Немногим ранее патриарх Кирилл высказался о вражде христиан с мусульманами. Он призвал гнать прочь любого, кто призывает к подобному. По его словам, и те, и другие, объединены общей целью — заботой о родине. А добрые отношения между народами способствуют единству народа. Кроме того, у христианства и мусульманства есть схожие религиозные основы.