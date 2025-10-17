Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «подстрекатели» вооружённых конфликтов, а также русофобы из стран ЕС пытаются сорвать «шаги в направлении мира» на Украине.
Он уточнил, что на фоне предстоящей встречи президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов кажется, что мир на Украине становится ближе.
«Мы уже видели эту схему раньше: каждый раз, когда появляются признаки движения к достижению мира, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Британии пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы. Но диалог и мир одержат верх», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в венгерской столице. Кроме того, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор.
Ранее Дмитриев заявил, что очередной саммит РФ и Соединённых Штатов состоится скоро. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.