Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Венгрии

Дмитриев заявил, что новый саммит РФ и США состоится скоро.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «подстрекатели» вооружённых конфликтов, а также русофобы из стран ЕС пытаются сорвать «шаги в направлении мира» на Украине.

Он уточнил, что на фоне предстоящей встречи президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов кажется, что мир на Украине становится ближе.

«Мы уже видели эту схему раньше: каждый раз, когда появляются признаки движения к достижению мира, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Британии пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы. Но диалог и мир одержат верх», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в венгерской столице. Кроме того, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор.

Ранее Дмитриев заявил, что очередной саммит РФ и Соединённых Штатов состоится скоро. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
