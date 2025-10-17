Статистики назвали средний возраст жителей Омской области

Средний возраст омичей за период с 1996 по 2024 год увеличился почти на шесть лет, сообщает ngs55.ru со ссылкой на Омскстат. Если в 1996 году средний возраст составлял 34,5 года, то к 2024 году он вырос до 41 года.
В 2006 году средний возраст омичей был 38 лет, а через десять лет, в 2016 году, он увеличился до 39,1 года. В 2024 году эта цифра составила 41 год.
Специалисты Омскстата также представили данные по среднему возрасту мужчин и женщин в Омской области. Согласно информации на 2024 год, женщины старше мужчин. Средний возраст женщин составил 43,4 года, а мужчин — 38,1 года.