Назван один простой способ улучшить обмен веществ и ускорить метаболизм

Финские ученые из Университета Турку пришли к выводу: даже небольшое уменьшение времени, проведенного в состоянии покоя, положительно влияет на способность организма использовать жиры и углеводы для выработки энергии. Исследование, посвященное этой теме, было размещено в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
Специалисты объясняют обнаруженный эффект восстановлением метаболической гибкости — свойством человеческого тела адаптировать потребление различных видов топлива в зависимости от физических нагрузок.
В ходе работы научная группа наблюдала за 64 добровольцами, имевшими склонность к развитию болезней сердца или сахарного диабета второго типа. Все участники изначально вели малоподвижный образ жизни. На протяжении шести месяцев они старались чаще отрываться от сидения: совершали непродолжительные прогулки, переносили часть задач на работу стоя, выполняли легкие упражнения в течение дня.
Анализ результатов показал: тем, кому удалось ежедневно сократить время пребывания в сидячем положении хотя бы на полчаса, удалось улучшить обмен веществ. Их организмы стали эффективнее расщеплять жир во время умеренной нагрузки, такой как перемещение пешком или подъем по лестнице. Особенно выраженный прогресс был отмечен среди людей с избыточной массой тела.
Авторы исследования подчеркивают: для положительных изменений не требуется кардинальная перестройка жизненного ритма и интенсивные тренировки. Порой достаточно делать телефонные звонки стоя или добавлять короткие прогулки после приема пищи, чтобы начать профилактику диабета и заболеваний сердца.
Читайте также: Создана универсальная почка, которая подходит человеку с любой группой крови.