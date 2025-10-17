В Иркутской области стартует новая программа расселения аварийного жилья

В Иркутской области начинается реализация масштабной программы по переселению людей из аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, программа рассчитана на период с 2025 по 2028 годы и будет осуществляться при поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье».
Первый этап проекта уже стартовал с отбора заявок муниципалитетов. Первым участником стал город Иркутск, где в 2026 году планируется расселить более 12 тысяч квадратных метров ветхого жилья. На эти цели направят свыше миллиарда рублей, разделенных поровну между федеральным и региональным бюджетами.
— В первоочередном порядке планируется расселение аварийного жилищного фонда, в котором имеется угроза обрушения, а также домов в населенных пунктах, участвующих в программах комплексного развития территорий, — пояснил министр строительства региона Алексей Емелюков.
Сейчас завершился прием заявок на второй этап программы, который охватит 2026−2028 годы. После подведения итогов отбора регион направит заявку на софинансирование в Фонд развития территорий.
Параллельно в области завершается предыдущая программа расселения, действовавшая с 2019 года. На сегодняшний день 21 муниципальное образование из 28 уже выполнили поставленные задачи. Наибольшие результаты достигнуты в Иркутске, где новые квартиры получили 7 150 человек, в Черемхове — 1 314 человек, в Братске — 873 человека. Всего за последние годы в рамках различных программ переселения новое жилье получили более 33 тысяч жителей области.
