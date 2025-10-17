В Иркутской области стартует новая программа расселения аварийного жилья

Параллельно в области завершается предыдущая программа расселения, действовавшая с 2019 года. На сегодняшний день 21 муниципальное образование из 28 уже выполнили поставленные задачи. Наибольшие результаты достигнуты в Иркутске, где новые квартиры получили 7 150 человек, в Черемхове — 1 314 человек, в Братске — 873 человека. Всего за последние годы в рамках различных программ переселения новое жилье получили более 33 тысяч жителей области.