Пенсии в России вырастут до 30 тысяч к 2028 году: почему они все равно будут в четыре раза ниже зарплат

По данным Минтруда, динамика пенсионных выплат напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат россиян.
Через три года средний размер страховой пенсии в России вырастет на 25% и достигнет отметки в 30 тысяч рублей за счет проведения индексаций. Об этом следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Соцфонда РФ.
Однако даже при таком росте пенсия будет оставаться в четыре раза ниже средней заработной платы, которая, по прогнозам, также увеличится на четверть и составит 125 тысяч рублей. В результате соотношение между размером пенсии и средней зарплатой снизится до 23%, что существенно ниже рекомендованного Международной организацией труда минимального показателя в 40%. Подробнее о размере будущей пенсии и о том, почему данная выплата будет в несколько раз ниже среднего уровня зарплат — в материале URA.RU.
Насколько вырастет пенсия через три года.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2025 году достиг 23,4 тысячи рублей. Для большинства неработающих получателей эта сумма составит 24,7 тысячи рублей. В дальнейшем выплаты будут постепенно увеличиваться. В 2026 году планируется индексация на 7,6%, а в 2027 и 2028 годах запланировано по два этапа повышения — на 4% в феврале и на 3,4−3,8% в апреле.
Таким образом, к 2028 году средний размер пенсии, согласно прогнозам, составит 29,4 тысячи рублей, а для неработающих пенсионеров эта сумма достигнет 30,7 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с текущими показателями, пенсионные выплаты увеличатся примерно на 25%. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты, подготовленном к проекту бюджета Соцфонда РФ. Содержание документа публикуют «Известия».
В ближайшие годы ожидается поэтапное повышение стоимости пенсионного коэффициента (балла), который непосредственно влияет на размер страховой пенсии. На сегодняшний день его величина превышает 145 рублей. Согласно прогнозам, к 2026 году этот показатель вырастет почти до 157 рублей, в 2027 году составит 169 рублей, а в 2028 году достигнет 182 рублей. Такое увеличение станет возможным благодаря проведению двойной индексации в 2027 и 2028 годах.
Увеличатся и зарплаты россиян.
Динамика средних пенсионных выплат определяется прогнозом уровня заработных плат, разрабатываемым Минэкономразвития. В пресс-службе Минтруда отметили, что размер фонда оплаты труда напрямую влияет на поступления страховых взносов, за счет которых осуществляется финансирование пенсионных выплат.
Там также добавили, что на фоне нехватки специалистов зарплаты, а вместе с ними и страховые взносы, увеличиваются быстрее уровня инфляции. Это способствует росту среднего размера пенсионных выплат по старости. Согласно информации, предоставленной аудиторами на основе прогноза Минэкономразвития, в 2025 году средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. В течение следующих трех лет этот показатель, как ожидается, составит 108, 117 и 125 тысяч рублей соответственно. Таким образом, к 2028 году средний уровень заработной платы возрастет примерно на 25%, что сопоставимо с темпами увеличения пенсий.
«Рост зарплат связан в том числе с увеличением МРОТ, который с 2026-го повысится на 21%, до 27 тыс. рублей, а также с высоким спросом на квалифицированных специалистов в отдельных отраслях. При этом уже сейчас заметна тенденция постепенного насыщения рынка труда по сравнению с острым кадровым дефицитом, наблюдавшимся в 2024—2025 годах», — объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Профессор пояснила, что на дальнейшее изменение уровня зарплат будут оказывать влияние такие факторы, как производительность труда, зависящая от темпов обновления производственных мощностей и внедрения современных технологий, а также корректировки прожиточного минимума, МРОТ и общее состояние рынка труда. Что касается пенсий, то их размер будет определяться ростом доходов и численностью граждан, получающих соответствующие выплаты.
Нюанс в виде разницы между пенсией и зарплатой.
Несмотря на то что в течение ближайших трех лет темпы роста заработных плат и пенсий будут схожими, существенная разница между ними сохранится. Согласно анализу Счетной палаты, доля средней страховой пенсии по отношению к средней заработной плате продолжит снижаться. В 2026 году этот показатель составит 24,2%, в 2027 году — 23,6%, а в 2028 году — 23,5%. Таким образом, размер средней зарплаты будет примерно в четыре раза превышать размер пенсии.
В России доля средней пенсии по отношению к средней заработной плате остается ниже минимального порога, установленного Международной организацией труда — 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, данный коэффициент демонстрирует устойчивое снижение, что связано с нехваткой рабочей силы и ускоренным ростом заработных плат, особенно отчетливо проявившимся за последние три года.
Эксперт отметила, что даже с учетом прогнозируемого увеличения цен выплата в размере 30 тысяч рублей вряд ли обеспечит сохранение покупательной способности граждан. Она обратила внимание на то, что в настоящее время в бюджете заложены заниженные показатели прожиточного минимума для пенсионеров. К 2028 году он составит порядка 18 тысяч рублей. При этом темпы роста цен на товары и услуги первой необходимости, отражаемые так называемой «инфляцией для бедных», превышают общий индекс потребительских цен. В результате индексация выплат на уровне официальной инфляции становится недостаточно эффективной.
«Рост экономики и повышение производительности труда могли бы стать основанием для пересмотра принципов формирования пенсий с целью постепенного приближения их к более высоким соотношениям с зарплатами», — сказала Беленькая. Ее слова приводят «Известия».
В дальнейшем, по мере увеличения доходов бюджета и Социального фонда, а также по мере постепенного снижения напряженности на рынке труда, соотношение между пенсиями и заработной платой может возрасти. Таким мнением поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.