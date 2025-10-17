Пенсии в России вырастут до 30 тысяч к 2028 году: почему они все равно будут в четыре раза ниже зарплат

Однако даже при таком росте пенсия будет оставаться в четыре раза ниже средней заработной платы, которая, по прогнозам, также увеличится на четверть и составит 125 тысяч рублей. В результате соотношение между размером пенсии и средней зарплатой снизится до 23%, что существенно ниже рекомендованного Международной организацией труда минимального показателя в 40%. Подробнее о размере будущей пенсии и о том, почему данная выплата будет в несколько раз ниже среднего уровня зарплат — в материале URA.RU.