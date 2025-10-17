В Омской области 1190 мужчин оформили отпуск по уходу за ребёнком

В Омской области 1190 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Такие данные опубликовало отделение Социального фонда России по Омской области. Это право распространяется не только на отцов новорождённых, но и на опекунов или других близких родственников, которые ухаживают за младенцами. Чтобы оформить такой отпуск и получать пособие, достаточно подать заявление работодателю, который затем отправит информацию в Омское отделение Соцфонда.