В Омской области 1190 мужчин оформили отпуск по уходу за ребёнком

В Омской области 1190 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Такие данные опубликовало отделение Социального фонда России по Омской области. Это право распространяется не только на отцов новорождённых, но и на опекунов или других близких родственников, которые ухаживают за младенцами. Чтобы оформить такой отпуск и получать пособие, достаточно подать заявление работодателю, который затем отправит информацию в Омское отделение Соцфонда.
Важно отметить, что право на пособие сохраняется, если родитель досрочно выходит из декретного отпуска. Выплата сохраняется также при условиях неполного рабочего дня или дистанционной работы. Кроме того, пособие не теряется, если родитель решит трудоустроиться в другой компании в период отпуска по уходу за ребёнком.
Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не может быть меньше установленного минимального размера. С 1 февраля 2025 года минимальный размер выплаты в Омской области составит 11 619,40 рублей, а максимальный — 68 995,48 рублей в месяц.
Также следует учитывать, что время отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет засчитывается в трудовой стаж и влияет на пенсионные коэффициенты. Например, при уходе за первым ребёнком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, а за третьим или четвёртым — 5,4. Если продолжительность отпуска отличается от года, стаж и коэффициенты будут рассчитываться пропорционально.
В 2025 году Отделение Социального фонда России по Омской области выделило более 1,25 миллиарда рублей на выплату пособий 13 417 родителям, оформившим оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет.