Миллиардер неожиданно предсказал конец света и назвал имя возможного антихриста

Американский бизнесмен Питер Тиль выступил в Сан-Франциско с циклом из четырех лекций, в ходе которых выразил опасения по поводу возможного приближения апокалипсиса.

Американский бизнесмен Питер Тиль выступил в Сан-Франциско с циклом из четырех лекций, в ходе которых выразил опасения по поводу возможного приближения апокалипсиса. Как сообщает издание The Guardian, в своих выступлениях миллиардер озвучил имена людей, которых он ассоциирует с фигурой антихриста.

По мнению Тиля, антихрист уже может находиться среди современников. В качестве одного из вероятных претендентов он назвал американского автора и блогера Элиезера Юдковского, автора фанатского произведения «Гарри Поттер и методы рационального мышления» и руководителя Исследовательского института машинного интеллекта, который выступает за запрет исследований в области ИИ.

Также Тиль упомянул шведскую активистку Грету Тунберг, назвав ее «легионером антихриста». В перечне фигур, обладающих соответствующими чертами, оказался и председатель КНР Си Цзиньпин, однако миллиардер отметил, что для этой роли он слишком стар. Основатель Microsoft Билл Гейтс был исключен из предполагаемых кандидатов.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение о неизбежности конца человеческой цивилизации, подчеркнув при этом призыв сосредоточиться не на страхе перед апокалипсисом, а на духовном совершенствовании и подготовке к встрече с Богом.

Читайте также: Создана универсальная почка, которая подходит человеку с любой группой крови.

