Знакомый Усольцева предположил, где может прятаться пропавшая семья

«Насколько я услышал от местных жителей, это весьма востребованные, богатые охотничьи угодья. Самый распространенный атрибут охотоведческих территорий — это обилие браконьеров. А браконьеры — это всегда строение, они обязательно зимовье себе ставят. Законное, незаконное — неважно. Ставят какие-нибудь избушки, времянки. Вот в таком домике могли найти убежище. Я не экстрасенс, но почему-то все еще кажется, что могут быть живы все», — отметил Александр. Свое мнение он выразил в беседе с aif.ru.