«Авангард» завершил выезд нелогичным поражением от команды своего экс-тренера

В четверг, 16 октября, «Авангард» сыграл в Астане матч чемпионата КХЛ с «Барысом», который тренирует сейчас его бывший наставник Михаил Кравец. «Ястребы» в итоге обидно уступили 2:6.
Уточним, что, похоже, игра с «Трактором» до того, когда при победном результате «Авангард» пропустил 5 голов, плохо сыграв в обороне, для него почему-то тревожным «звонком» не стала. И отношение к новому сопернику, который до того проиграл другим шесть раз подряд, скорее не было должным. Ментально заранее быть уверенным, что «Барыс» уже побежден заранее, было неправильно, но, похоже, именно такой настрой и имел место.
Счет в игре открыли хозяева, причем быстро повели даже не 1:0, а 2:0. После гола Уолша на пятой минуте последовало быстрое взятие ворот и от Морелли на шестой. Разница в минуту и семь секунд. До перерыва гости еще отыграли одну шайбу, когда в большинстве отличился Прохоркин с передач Лажуа и Окулова. Но завершился период все же с преимуществом хозяев.
Во втором периоде относительно быстро с передач тех же Лажуа и Окулова Дамир Шарипзянов даже сравнял счет 2:2. Но это в итоге был единственный уже раз после 0:0 случай за матч с равными цифрами на табло. До перерыва здесь он продержался, но не более.
В третьей же двадцатиминутке случилось очень странное, и нельзя сие объяснять только плохой игрой защищавшего в этот раз ворота «ястребов» Андрея Мишурова (хотя и она имела место). Соперник забросил за 17 минут четыре шайбы, начиная с гола Веккьоне в большинстве на самом старте отрезка и кончая успехом Кайыржана, который использовал уже пустые ворота на 57-й минуте. А между этими двумя эпизодами были еще шайбы Бекетаева и Логвина. В атаке гостей вновь проявилась малая продуктивность, когда тактика сводится к навалу и броскам не слишком опасным, даже если их наносят очень много.
Итог матча 6:2, Михаил Кравец может быть очень доволен, итог выезда «Авангарда» — ровно 50% очков из 100 возможных, хотя после победы над «Трактором» уж казалось, что должно быть все же в результате не 50, а 75%… Плюс большой проблемой станут теперь травмы двух важных игроков, которые они получили именно в матче с «барсами».
Далее дома наша команда сыграет в воскресенье, 19 октября, с «Автомобилистом».
