«Авангард» завершил выезд нелогичным поражением от команды своего экс-тренера

В третьей же двадцатиминутке случилось очень странное, и нельзя сие объяснять только плохой игрой защищавшего в этот раз ворота «ястребов» Андрея Мишурова (хотя и она имела место). Соперник забросил за 17 минут четыре шайбы, начиная с гола Веккьоне в большинстве на самом старте отрезка и кончая успехом Кайыржана, который использовал уже пустые ворота на 57-й минуте. А между этими двумя эпизодами были еще шайбы Бекетаева и Логвина. В атаке гостей вновь проявилась малая продуктивность, когда тактика сводится к навалу и броскам не слишком опасным, даже если их наносят очень много.