Сенатор Макконнелл упал во время интервью после вопроса о депортации

Это не первый подобный инцидент в карьере политика. Ранее сенатор уже сталкивался с эпизодами внезапной неспособности говорить во время публичных выступлений. Также в марте 2023 года он был госпитализирован с сотрясением мозга после падения, а в декабре 2024 года его пресс-служба сообщала о незначительных травмах, полученных в результате другого падения после обеда.