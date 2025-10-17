Сенатор Макконнелл упал во время интервью после вопроса о депортации

83-летний американский сенатор Митч Макконнелл споткнулся и упал, когда направлялся на голосование. Об этом сообщил телеканал NBC.
Инцидент произошел после того, как активисты организации Sunrise начали задавать ему вопросы, касающиеся депортаций, проводимых Иммиграционной и таможенной службой США.
По данным телеканала, визуально не наблюдалось физического контакта между волонтерами и сенатором Макконнеллом.
Сенатор, которому в феврале исполнилось 83 года, ранее объявлял о планах уйти с поста лидера республиканцев в Сенате по окончании своего текущего срока в январе 2027 года.
Это не первый подобный инцидент в карьере политика. Ранее сенатор уже сталкивался с эпизодами внезапной неспособности говорить во время публичных выступлений. Также в марте 2023 года он был госпитализирован с сотрясением мозга после падения, а в декабре 2024 года его пресс-служба сообщала о незначительных травмах, полученных в результате другого падения после обеда.
В сентябре глава Пентагона Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News ударил себя скейтбордом между ног, пытаясь исполнить трюк.