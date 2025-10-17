Юрист рассказала, могут ли Пугачёву лишить почётных званий и доплат к пенсии

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв выступил с инициативой лишить пенсий и иных выплат знаменитостей, которые уехали из страны и занимаются за рубежом антироссийской пропагандой. В частности, речь идёт о певице Алле Пугачёвой. Он предпринял уже четвёртую попытку подать иск к певице, на этот раз на полтора миллиарда рублей. Ветеран убеждён, что в своём недавнем интервью Примадонна оскорбляла Армию России и правоохранительные органы.