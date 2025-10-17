Ричмонд
На юге Красноярского края завершается строительство четырех новых врачебных амбулаторий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В населенных пунктах Синеборск, Тигрицкое, Большая Иня и Верхний Кужебар завершают строительство современных врачебных амбулаторий.

Источник: Соцсети

Каждое здание оснащено всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи: предусмотрены кабинеты педиатра, стоматолога, смотровой и прививочный кабинеты, помещения для приема биоматериала и дневной стационар.

В части объектов завершаются внутренние отделочные работы, ведется сборка мебели, установка медицинского оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Всего в 2025 году в Красноярском крае построят 14 новых врачебных амбулаторий, сообщили в краевом министерстве строительства и ЖКХ.