На юге Красноярского края завершается строительство четырех новых врачебных амбулаторий

Каждое здание оснащено всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи: предусмотрены кабинеты педиатра, стоматолога, смотровой и прививочный кабинеты, помещения для приема биоматериала и дневной стационар.
В части объектов завершаются внутренние отделочные работы, ведется сборка мебели, установка медицинского оборудования и благоустройство прилегающей территории.
Всего в 2025 году в Красноярском крае построят 14 новых врачебных амбулаторий, сообщили в краевом министерстве строительства и ЖКХ.