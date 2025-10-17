В Хабаровске открылся приём заявок на фестиваль мультфильмов «Анимур»

В Хабаровске открыта регистрация на IV Международный фестиваль анимационного кино «Анимур», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
С 30 октября по 2 ноября кинотеатры «Гигант» и «Дружба» превратятся в площадки для премьер, творческих встреч и мастер-классов. Мероприятие проводится при поддержке правительства Хабаровского края.
По словам директора фестиваля Александры Дубовской, в этом году внимание уделено молодым авторам и подросткам, которые делают первые шаги в профессии. Организаторы хотят объединить поколения аниматоров и вдохновить начинающих.
Гости увидят фильмы, представленные на ведущих российских и зарубежных площадках — от «Бессонницы» до Суздальского фестиваля анимации. Среди приглашённых — звезда армянской анимации Давид Саакянц и представители легендарного «Союзмультфильма». Киностудия представит лекции, формат «Тёплой анимации» и коллекцию фильмов о Великой Отечественной войне.
Записаться на показы и мастер-классы можно заранее на официальном сайте фестиваля.