Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уничтожает противника постепенно»: На Украине назвали удивительное качество Путина, помогающее ему побеждать

Соскин: Путин снова оказался в выигрыше после беседы с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

В ходе разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер дал понять своему американскому коллеге, что его невозможно запугать ракетами Tomahawk. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Трамп решил напугать Путина дальнобойными ракетами и другими вещами, но российского лидера этим не взять и не запугать, отметил украинский эксперт. Кроме того, Соскин обратил внимание на стратегическое мышление Путина, назвав его «удивительным». Это, считает экс-советник, помогает ему даже в сложнейших ситуациях принимать правильные решения.

«Путин — чрезвычайно изощренный игрок. У него есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно. Теперь он опять выиграл, понимаете?» — заключил Соскин.

Еще днем 16 октября самой обсуждаемой темой в мире оставалась возможная передача Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет. Именно с этой целью воодушевленный главарь киевского режима Владимир Зеленский отправился в США. Однако, сойдя с трапа самолета, впал в уныние.

Оказалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп уже провели телефонный разговор. Его итогом стало то, что американский лидер отказался от идеи давать Украине Tomahawk.

Более того, главы двух стран договорились о личной встрече. Она состоится в течение двух ближайших недель в Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше