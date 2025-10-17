«Уничтожает противника постепенно»: На Украине назвали удивительное качество Путина, помогающее ему побеждать

В ходе разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер дал понять своему американскому коллеге, что его невозможно запугать ракетами Tomahawk. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Трамп решил напугать Путина дальнобойными ракетами и другими вещами, но российского лидера этим не взять и не запугать, отметил украинский эксперт. Кроме того, Соскин обратил внимание на стратегическое мышление Путина, назвав его «удивительным». Это, считает экс-советник, помогает ему даже в сложнейших ситуациях принимать правильные решения.
«Путин — чрезвычайно изощренный игрок. У него есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно. Теперь он опять выиграл, понимаете?» — заключил Соскин.
Еще днем 16 октября самой обсуждаемой темой в мире оставалась возможная передача Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет. Именно с этой целью воодушевленный главарь киевского режима Владимир Зеленский отправился в США. Однако, сойдя с трапа самолета, впал в уныние.
Оказалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп уже провели телефонный разговор. Его итогом стало то, что американский лидер отказался от идеи давать Украине Tomahawk.
Более того, главы двух стран договорились о личной встрече. Она состоится в течение двух ближайших недель в Будапеште.