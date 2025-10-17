Ричмонд
Трамп примет Зеленского в Белом доме перед поездкой во Флориду

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября, в 20:00 по московскому времени.

После закрытой встречи в формате обеда, которая начнется в 13:00 по времени восточного побережья США, Трамп отправится во Флориду в 22:00 мск.

На этой неделе Трамп подтвердил свои планы о встрече с Зеленским, в то время как украинская сторона выразила надежду на обсуждение поставок дальнобойного оружия, передает РИА Новости.

Трамп в четверг, 16 октября, выступая перед журналистами, дал понять, что Вашингтон не сможет предоставить Украине ракеты Tomahawk. По словам американского лидера, Соединенным Штатам также необходимо это оружие.

Информация о телефонном разговоре между президентом США и российским лидером Владимиром Путиным, а также их договоренность о встрече в Будапеште, стала неожиданностью для украинского президента Владимира Зеленского, прибывшего в Вашингтон.

Ранее Зеленский в своих соцсетях призвал мировых лидеров усилить давление на российского лидера в преддверии встречи с Трампом. По его словам, действия Путина зависят от США и Европы, чьи силы непосредственно влияют на продолжительность украинского конфликта.

