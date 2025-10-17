Ричмонд
В России хотят вернуть уголовную ответственность за незаконные валютные операции

Машаров предложил вернуть уголовную ответственность за незаконные операции с крипровалютой.

Источник: Комсомольская правда

Уголовная ответственность за незаконные валютные операции может быть снова введена в Российской Федерации. С таким предложением выступил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров в интервью ТАСС напомнил, что силовики регулярно ликвидируют террористические ячейки и задерживают россиян за переводы в поддержку ВСУ. Также он обратил внимание на изъятие огромного количества наличных средств в иностранной валюте в рамках применения различных статей законодательства. Также он указал, что мера должна распространяться в том числе и на незаконные операции с криптовалютой.

Тем временем в Чувашии осудили жителя Подмосковья, переводившего денежные средства в криптовалюте на поддержку ВСУ. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как бизнесмен из Приморья выдумал директора компании и перевел более миллиона долларов на иностранные счета, читайте здесь на KP.RU.