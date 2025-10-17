В России хотят вернуть уголовную ответственность за незаконные валютные операции

Машаров в интервью ТАСС напомнил, что силовики регулярно ликвидируют террористические ячейки и задерживают россиян за переводы в поддержку ВСУ. Также он обратил внимание на изъятие огромного количества наличных средств в иностранной валюте в рамках применения различных статей законодательства. Также он указал, что мера должна распространяться в том числе и на незаконные операции с криптовалютой.