«Меридианы Тихого» вернут во Владивосток в новом формате

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» (12+) вернется во Владивосток в обновленном формате. Мероприятие, долгие годы было визитной карточкой региона. Об этом рассказал губернатор Приморья, отвечая на вопрос депутата краевого парламента, главного режиссера Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького Ефима Звеняцкого во время общественных слушаний бюджета в среду, 15 октября, сообщает ИА PrimaMedia.
«Губернатор санкционирует в этом году кинофестиваль, который теперь будет снова проходить. В 2026 году он состоится вместе с театральным фестивалем, а дальше они будут чередоваться каждый год. Сам факт, что фестиваль спустя четыре года все-таки состоится, это большой поступок администрации, в данном случае — Олега Николаевича», — рассказал корр. ИА PrimaMedia Ефим Звеняцкий.
Торжественное открытие предстоящего фестиваля ознаменуется премьерой фильма «Арсеньев» (16+), где главную роль исполнил Евгений Миронов. Как подчеркнул Звеняцкий, «Меридианы Тихого» — это масштабное и ожидаемое событие не только для жителей Владивостока, но и для всего края, имеющее преданную зрительскую аудиторию.
При этом, как сообщил Ефим Звеняцкий, который на протяжении многих лет занимал пост директора кинофестиваля, на этот раз ему пока не предлагали участия в организации. Работу над возрождением «Меридианов Тихого» ведет команда под руководством Евгения Миронова.
Прошлое кинофестиваля.
Напомним, история «Меридианов» с начала 20-х годов шла пунктирной линией. Фестиваль сумели провести даже в ковидный 2020-й год, но в 2021-м власти решили его отменить, объяснив тем, что на сентября уже запланирован первый Международный театральный фестиваль (16+). В 2022-м году кинофестиваль возобновился, а в 2023-м — снова был отменен, и примерно по той же логике. Кинолюбителей тогда просили не расстраиваться, потому что в сентябре их опять ждал Театральный фестиваль.
В 2024 году «Меридианами Тихого» занялась обновленная команда. Главное изменение — Ефим Звеняцкий ушел с поста директора после боле чем 10 лет работы. Худрук театра Горького отметил, что его отношение к кино изменилось, потому что фильмы, которые выпускаются сейчас на экраны, перестали быть интересными. В начале года компания также сменила учредителя. Вместо Натальи Шахназаровой, бывшей также бессменным исполнительным директором фестиваля, руководителем стала приморская бизнес-вумен Арина Ефремова. При этом Наталья Шахназарова осталась в строю организаторов.
Своей целью авторы называли «проведение фестиваля во Владивостоке в обновленном формате, наполнение его новым содержанием, транслирующим общие для АТР традиционные культурные, духовные и нравственные ценности, способствующие консолидации общества с обеспечением преемственности традиций и опыта кинофестиваля предыдущих лет, его кинематографических достижений, уникальной истории и аутентичного художественного стиля».
Однако кинофестиваль был отменен из-за финансовых трудностей. Организаторы объявили о недостатке средств для его проведения. По словам представителей пресс-службы кинофестиваля, первоначально организаторы рассчитывали получить грант Президентского фонда культурных инициатив, однако в июне был получен отказ. В попытках найти альтернативное финансирование, команда обратилась к правительству Приморского края через министерство культуры и архивного дела, но и там не удалось договориться о поддержке.
Отмечается, что работа над программой фестиваля началась еще в апреле. Организаторы составили обширную программу, в которой особое внимание уделялось российскому кинематографу, включая фильмы, снятые во Владивостоке и на Дальнем Востоке. Также были заявлены фильмы, посвященные семейным ценностям в рамках Года Семьи в России, а также свежие документальные и короткометражные картины.