«Меридианы Тихого» вернут во Владивосток в новом формате

Напомним, история «Меридианов» с начала 20-х годов шла пунктирной линией. Фестиваль сумели провести даже в ковидный 2020-й год, но в 2021-м власти решили его отменить, объяснив тем, что на сентября уже запланирован первый Международный театральный фестиваль (16+). В 2022-м году кинофестиваль возобновился, а в 2023-м — снова был отменен, и примерно по той же логике. Кинолюбителей тогда просили не расстраиваться, потому что в сентябре их опять ждал Театральный фестиваль.