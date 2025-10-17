Угрожающие давки в коридорах стали обычным делом в критически переполненной старой школе в Приморье

По словам учеников и их родителей, давки у входа в раздевалку, угрожающие здоровью и жизни детей, а также приводящие к порче личного имущества — куртки рвутся и пачкаются — случаются регулярно, так как школа переполнена. Старое здание 1943 года постройки не соответствует современным нормативам по ширине помещений и дверных проёмов. Учеников, посещающих занятия в старом корпусе, более 1300, школа не рассчитана на такое количество детей, даже вторая смена не спасает ситуацию.