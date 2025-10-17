Угрожающие давки в коридорах стали обычным делом в критически переполненной старой школе в Приморье

Дело происходит в основном корпусе по адресу: ул. Рихарда Дрегиса, 3А, где учатся параллели с 4 по 11 класс. Это тот самый корпус, где в прошлом году произошло обрушение кирпичной пристройки с актовым залом.
По словам учеников и их родителей, давки у входа в раздевалку, угрожающие здоровью и жизни детей, а также приводящие к порче личного имущества — куртки рвутся и пачкаются — случаются регулярно, так как школа переполнена. Старое здание 1943 года постройки не соответствует современным нормативам по ширине помещений и дверных проёмов. Учеников, посещающих занятия в старом корпусе, более 1300, школа не рассчитана на такое количество детей, даже вторая смена не спасает ситуацию.
После обрушения пристройки, возведённой в 1963 году, родители подняли вопрос о необходимости капитального ремонта школы, вместо этого организация получила ремонт косметический. Обещали построить новую школу к 2027 году, ранее прокуратура констатировала катастрофическую нехватку учебных мест в райцентре и возлагала на чиновников обязательства обеспечить ими детей. С этими целями предлагалось не только строить новые школы, но и переделывать имеющиеся здания под общеобразовательные организации, в том числе за счёт выкупа помещений у собственников.
По факту обрушения пристройки было возбуждено уголовное дело о халатности, однако пока в открытых источниках нет информации о результатах расследования.