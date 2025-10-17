Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение

«Многие россияне обращаются к специалисту только при ухудшении зрения, что часто приводит к несвоевременной диагностике глазных заболеваний и их осложнениям. Нужно взять за правило: хотя бы один раз в год проверять зрение. Не секрет, что оно может меняться не только с возрастом, но и в связи с развитием разных заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии. Иногда именно офтальмолог может первым заметить их начальные симптомы», — сказала Корнилова.