Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Проверять зрение следует не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, так как это позволяет вовремя заметить первые признаки нарушений и подобрать правильную коррекцию или назначить лечение, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития «Джонсон & Джонсон», кандитат медицинских наук Елена Корнилова.
«Многие россияне обращаются к специалисту только при ухудшении зрения, что часто приводит к несвоевременной диагностике глазных заболеваний и их осложнениям. Нужно взять за правило: хотя бы один раз в год проверять зрение. Не секрет, что оно может меняться не только с возрастом, но и в связи с развитием разных заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии. Иногда именно офтальмолог может первым заметить их начальные симптомы», — сказала Корнилова.
По ее словам, подход к частоте обследования глаз различается в зависимости от возраста, наличия хронических заболеваний, профессии и других факторов.
Корнилова объяснила, что детям и подросткам необходимы регулярные осмотры, так как они активно растут и зрение может быстро меняться. При близорукости или других нарушениях рефракции осмотры необходимо проходить в соответствии с графиком, установленным врачом. Она отметила, что Россия находится на третьем месте в мире по распространенности близорукости среди детей и подростков — от нее страдают порядка 46% молодых людей.
Также у большинства людей в возрасте 40−45 лет может развиться пресбиопия — возрастное изменение зрения вблизи, требующее коррекции. Офтальмолог обратила внимание, что регулярные проверки зрения позволяют своевременно подобрать очки или контактные линзы, что позволит обеспечить нормальную работу глаз и снизить риск нежелательных последствий.
По словам эксперта, для людей, проводящих много времени за компьютером, в частности IT-специалистов или учителей, ежегодный осмотр обязателен. «Зрение, безусловно, влияет на эффективность работы. По данным исследований, 82% информации мы получаем именно с помощью зрения. Плохое зрение негативно влияет на скорость восприятия, снижает производительность труда», — подчеркнула Корнилова.
Также эксперт назвала некоторые симптомы, при которых в срочном порядке надо обращаться к врачу. Среди них покраснения глаз, выделения, боль в глазу или заметное ухудшение зрения. При ежедневной усталости, тяжести и боли вокруг глаз следует обратиться к врачу.
Чтобы поддерживать здоровье глаз, Корнилова порекомендовала чередовать зрительную нагрузку и отдых — после каждых 20 минут зрительной работы отвлекаться и смотреть вдаль 20 секунд. Также нужно поддерживать гигиену рабочего пространства, что особенно актуально для профилактики компьютерного зрительного синдрома (КЗС), вызванного длительной работой с цифровыми устройствами.
Также сохранить зрение способны сбалансированное питание и здоровый образ жизни, защита глаз от солнечного света с помощью качественных солнцезащитных очков и контактных линз с ультрафиолетовым фильтром и регулярные профилактические визиты к офтальмологу.