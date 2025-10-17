Минцифры попросили расширить список сайтов, работающих при ограничении интернета

Авторы обращения уточняют, что речь идет о включении в «белый список» сайтов авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также мобильных приложений для аренды электросамокатов, велосипедов и других транспортных средств. Помимо этого, предлагается добавить региональные сервисы для оплаты проезда в пассажирском транспорте. По мнению специалистов объединения, данная мера позволит повысить устойчивость транспортной системы в условиях возможных перебоев связи, а также улучшит цифровую безопасность населения при ограничениях сетевой инфраструктуры.