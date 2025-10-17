Омск возглавил рейтинг российских городов-миллионников по темпам открытия ПВЗ

В целом по России количество пунктов выдачи заказов на 1 октября 2025 года составило 20,8 тыс., что на 37% больше, чем годом ранее. Лидером по абсолютному количеству пунктов остаётся Москва — 17,2 тыс. (+25%), за ней следуют Санкт-Петербург и Новосибирск (по 2,3 тыс., рост на 29%).