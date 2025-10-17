Омск возглавил рейтинг российских городов-миллионников по темпам открытия ПВЗ

Омск — лидер среди городов-миллионников по росту числа пунктов выдачи заказов за последний год. По данным «Яндекс. Карт» и аналитиков «РИА Недвижимость», за 12 месяцев в городе появилось на 42% больше ПВЗ, а их общее число достигло 1,4 тысячи.
На втором и третьем местах — Уфа и Волгоград, где рост составил по 36% (до 1900 и 1400 ПВЗ соответственно), однако по динамике прироста они уступают Омску.
Среди других крупных городов скромнее всего показали себя Санкт-Петербург (+21%, до 7,8 тыс.), Ростов-на-Дону (+21%, до 2,1 тыс.) и Воронеж (+20%, до 1,8 тыс.).
В целом по России количество пунктов выдачи заказов на 1 октября 2025 года составило 20,8 тыс., что на 37% больше, чем годом ранее. Лидером по абсолютному количеству пунктов остаётся Москва — 17,2 тыс. (+25%), за ней следуют Санкт-Петербург и Новосибирск (по 2,3 тыс., рост на 29%).
Ранее мы писали, что в Омске опровергли фейк о закрытии всех заправок в регионе.