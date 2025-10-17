Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 17 октября 2025:
1. В Молдове последний почти жаркий день перед ливнями и похолоданием: Синоптики дали неутешительный прогноз погоды.
2. Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.
3. Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.
4. Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.
5. Жители Кишинева вздохнули с облегчением: Санитарный налог на 2025 год отменён, а ведь многие его уже оплатили.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).
Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.
В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).