Топ-5 главных новостей в Молдове 17 октября 2025: На Молдову идут ливни и похолодание до 0 градусов; почему в Молдове ПАС вступила в фазу саморазрушения; гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции &

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 17 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 17 октября 2025:

1. В Молдове последний почти жаркий день перед ливнями и похолоданием: Синоптики дали неутешительный прогноз погоды.

2. Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.

3. Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.

4. Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.

5. Жители Кишинева вздохнули с облегчением: Санитарный налог на 2025 год отменён, а ведь многие его уже оплатили.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Учился в России — это зря, значит, ты рука Кремля: На кандидата в премьеры Молдовы, выпускника МГУ, навешивают ярлык «агента ФСБ», а это лишь говорит о том, что российское образование — знак качества.

Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).

Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.

В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).

Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.

Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).