Более 60% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома

По словам экспертов, большая часть респондентов (71%) собирается провести зимние каникулы в своем городе. За его пределы планируют выехать 29% опрошенных. Из них 13% отправятся на дачу или к родственникам в деревню, а 16% — в путешествие: восемь процентов — в другие города России, четыре процента — за рубеж, еще четыре процента — на горнолыжные курорты.