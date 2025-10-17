Более 60% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома

Исследование проводилось в октябре 2025 года. Аналитики ЮMoney проанализировали результаты онлайн-опроса 2400 пользователей сервиса до 45 лет, среди которых — 70% мужчин, 30% женщин. В исследовании также использовались обезличенные данные «Отелло» о бронированиях жилья на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.
«Большинство опрошенных (65%) планируют встретить Новый год дома. Семейный формат остается доминирующим: 55% респондентов планируют встретить праздник с семьей», — сказано в сообщении. В то же время 13% россиян планируют провести новогоднюю ночь с друзьями, 12% — наедине с собой. Еще семь процентов — встретят праздник со второй половиной, а пять процентов — с домашними питомцами, отметили аналитики.
Куда россияне поедут на новогодние праздники
По словам экспертов, большая часть респондентов (71%) собирается провести зимние каникулы в своем городе. За его пределы планируют выехать 29% опрошенных. Из них 13% отправятся на дачу или к родственникам в деревню, а 16% — в путешествие: восемь процентов — в другие города России, четыре процента — за рубеж, еще четыре процента — на горнолыжные курорты.
Среди россиян, которые отправятся в поездку, 37% выбрали спокойный отдых в санаториях, спа-отелях и загородных комплексах. Еще 15% участников опроса предпочли теплые страны и пляжный отдых, столько же (15%) оказались любителями смешанного отдыха, который сочетает горы и экскурсии. Еще 10% планируют ограничиться экскурсионной программой, посещением музеев и достопримечательностей, восемь процентов выбрали активный вид отдыха, включая горнолыжный спорт и экстрим. Остальные рассчитывают провести праздники за застольем с родными и друзьями, сказано в исследовании.
Далее следуют Санкт-Петербург и Сириус. В десятку популярных направлений вошли Калининград, Казань, Сочи, включая Адлер и Эстосадок, а также Нижний Новгород и Псков. В зарубежье наибольшим спросом пользуются Таиланд, Белоруссия, Узбекистан, ОАЭ и Турция.
Продолжительность отдыха
По данным опроса, 31% опрошенных собирается отдыхать все праздничные дни, 26% россиян ограничатся двумя-четырьмя днями, а 23% добавят к праздникам несколько дополнительных выходных. Весь январь планируют провести без работы 10% участников опроса, столько же будут работать удаленно без выходных.
Какой бюджет планируется выделить на праздники
Большинство (64%) тех респондентов, кто проведет новогодние праздники дома или на даче, рассчитывают уложиться в бюджет до 10 000 рублей на человека. Однако среди тех, кто поедет в путешествие, ожидания по расходам выше. Так, 33% россиян закладывают 50−80 тысяч рублей на человека, по 21% — 80−120 или 30−50 тысяч рублей, а 19% планируют потратить 120−180 тысяч рублей на человека.