В Иркутской области цены в сентябре выросли на 0,3%

В Иркутской области за сентябрь 2025 года цены увеличились на 0,3%. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, сезонное подорожание затронуло свежие овощи: помидоры стали дороже на 15%, огурцы — на 14%, а сладкий перец — на 6%. При этом осенний урожай сделал доступнее картофель, цена на который снизилась на 25%, свеклу — на 23%, морковь — на 14%, а также лук, виноград и яблоки, подешевевшие на 11−13%.