В Иркутской области цены в сентябре выросли на 0,3%

В Иркутской области за сентябрь 2025 года цены увеличились на 0,3%. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, сезонное подорожание затронуло свежие овощи: помидоры стали дороже на 15%, огурцы — на 14%, а сладкий перец — на 6%. При этом осенний урожай сделал доступнее картофель, цена на который снизилась на 25%, свеклу — на 23%, морковь — на 14%, а также лук, виноград и яблоки, подешевевшие на 11−13%.
Среди других продуктов заметно выросли цены на яйца — на 9%, а также на кофе и рыбные консервы — на 3%. Алкогольные напитки подорожали: коньяк на 8%, водка и пиво на 7%, вина на 4−5%.
— В категории непродовольственных товаров осенне-зимний ассортимент одежды и обуви показал рост цен: детские варежки подорожали на 8%, женские перчатки на 4%, зимняя обувь для мужчин и женщин — на 3−4%. Строительные материалы также подорожали: кирпич на 3%, еврошифер на 2%. При этом металлочерепица подешевела на 2%, — отметили в Иркутскстате.
На рынке услуг завершение летнего сезона привело к снижению цен на железнодорожные билеты в купейные вагоны на 2−3% и путевки в Закавказье на 14%. Однако отдых в странах Юго-Восточной Азии подорожал на 47%, в ОАЭ — на 43%, в Египте — на 37%. Также выросли расходы на аренду жилья — на 3% и занятия в бассейнах — на 6%.
