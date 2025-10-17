Ричмонд
Меркурис: отказ Трампа от поставок Tomahawk станет началом конца Зеленского

Меркурис уточнил, что Трамп не намерен начинать эскалацию.

Источник: Аргументы и факты

Отказ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа от поставок украинской стороне американски ракет Tomahawk «станет началом конца» для Зеленского, заявил Александр Меркурис.

Он уточнил, что Трамп не намерен начинать эскалацию.

«Он не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — сказал Меркурис.

Эксперт из Британии отметил, что, по его мнению, Зеленский осознаёт, что президент США не планирует направлять Украине вооружение, но осуществляет попытки убедить Трампа «поддержать очередную авантюру».

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.

Ранее Трамп заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk пригодятся самим Соединённым Штатам.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше