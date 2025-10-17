Меркурис: отказ Трампа от поставок Tomahawk станет началом конца Зеленского

Отказ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа от поставок украинской стороне американски ракет Tomahawk «станет началом конца» для Зеленского, заявил Александр Меркурис.
Он уточнил, что Трамп не намерен начинать эскалацию.
«Он не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — сказал Меркурис.
Эксперт из Британии отметил, что, по его мнению, Зеленский осознаёт, что президент США не планирует направлять Украине вооружение, но осуществляет попытки убедить Трампа «поддержать очередную авантюру».
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
Ранее Трамп заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk пригодятся самим Соединённым Штатам.