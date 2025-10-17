Парковый сезон завершат в Хабаровске на выходных

Парковый сезон завершается в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в Хабаровском краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского поставят финальную точку встреч на открытом воздухе в праздничной атмосфере.
— 18 октября с 10 часов приглашаем хабаровчан прогуляться по парку в сопровождении классической музыки, а также заглянуть на ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства. На следующий день, 19 октября в 12 часов около летней эстрады «Ракушка» мы проведем закрытие паркового сезона «Вместе», — рассказали в учреждении.
В воскресенье на территории парка развернут работу интерактивные площадки и мастер-классы, будет работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, благотворительная выставка, среди посетителей также разыграют подарки, а на сцене выступят фольклорно-этнографические ансамбли края.
Кстати, проведут праздник в преддверии особой даты — 87-летия образования региона. И это не единственное мероприятие, приуроченное к этой дате. Так, 19 октября с 14 часов на территории стадиона им. Ленина состоится праздничный концерт с выступлениями творческих и военных коллективов, а в парковой зоне пройдет спортивно-развлекательная программа.
Напомним, что приглашали хабаровчан посетить экскурсию в арену «Ерофей», которую также проведут в честь приближающихся празднеств. Помимо этого, в эти выходные здесь устроят первое в новом сезоне массовое катание.
К слову, в преддверии даты 20 октября в городе приглашали всех желающих на масштабную уборку и традиционную высадку деревьев — в этот раз подготовили 228 деревьев и кустарников.
В Амурском, Солнечном и Комсомольском районах встретят участников первого регионального литературного фестиваля для детей и молодежи «КнигаКрай». Осенний тур посвящен 87-й годовщине со Дня образования Хабаровского края.
— 21 октября в 12:00 встреча с гостями пройдет в селе Хурба Комсомольского района, в средней школе № 1. Далее, 22 октября, мероприятие состоится в Амурске, в Межпоселенческой центральной модельной библиотеке. Гостей ждут в 11:00 и 14:00. В поселок Солнечный творческая делегация приедет 23 октября. Встреча пройдет в Солнечном промышленном техникуме в 10:30, — сообщили в региональном министерстве культуры.
В Ванинском, Вяземском, Нанайском, имени Полины Осипенко, Ульчском районах планируют провести Дни открытых дверей в районных краеведческих музеях
Непосредственно 20 октября пройдет и краевое торжественное собрание с церемонией награждения почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края», почетными знаками краевого правительства «Материнская слава» и «Отцовская слава». В муниципалитетах проведут церемонии вручения паспортов юным жителям и памятных медалей «Рожденному в день образования Хабаровского края», награждения знаками «За супружеское долголетие».