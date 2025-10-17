Парковый сезон завершат в Хабаровске на выходных

Кстати, проведут праздник в преддверии особой даты — 87-летия образования региона. И это не единственное мероприятие, приуроченное к этой дате. Так, 19 октября с 14 часов на территории стадиона им. Ленина состоится праздничный концерт с выступлениями творческих и военных коллективов, а в парковой зоне пройдет спортивно-развлекательная программа.