Военная прокуратура Бикина добилась запрета сайта, продававшего поддельные чеки

Военная прокуратура Бикинского гарнизона выявила в интернете сайт, который открыто торговал поддельными кассовыми чеками. Эти фальшивые документы использовались для создания ложной финансовой отчетности, что способствовало совершению преступлений против собственности и наносило ущерб как гражданам, так и государству. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд установил, что информация о продаже поддельных чеков была доступна для всех пользователей интернета. При этом сайт не был включен в официальный реестр запрещенных ресурсов, что позволяло ему продолжать незаконную деятельность.
По иску военного прокурора суд Хабаровского края полностью удовлетворил требования и признал распространение такой информации запрещенным на территории России. Решение суда подлежит немедленному исполнению, что позволит заблокировать доступ к противоправному контенту в интернете.