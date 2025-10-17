Нумерология: Самые опасные люди по дате рождения — проверьте, входите ли вы в список злюк

Люди с числом 4 по дате рождения или приведённой к этому числу дате часто внешне спокойны, рациональны, но внутри у них накапливается огромное количество невыраженных эмоций. Они не любят показывать слабость, поэтому часто сдерживают злость до тех пор, пока она не превращается в ледяной сарказм, резкие поступки или безжалостную логику. «Четвёрки» редко устраивают скандалы, но если их границы нарушают, они отвечают так, что запоминается надолго.