Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +14°С ожидается сегодня в Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня ожидается до плюс 14 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 71% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: БЕЛТА

Сегодня будет преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха днем составит 8−14 градусов тепла.