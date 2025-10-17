До +14°С ожидается сегодня в Беларуси

Сегодня будет преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха днем составит 8−14 градусов тепла.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня ожидается до плюс 14 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
