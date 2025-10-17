Ушла из жизни номинированная на «Оскар» актриса Пенелопа Милфорд

Последний раз Пенелопа снялась в ленте «Ночь юристов» в 1997 году, после чего приняла решение завершить актерскую карьеру в Голливуде. Она посвятила себя преподаванию актерского мастерства, вела занятия в киношколах и участвовала в театральных проектах. На закате жизни Милфорд активно занималась восстановлением исторических зданий и участвовала в социальных инициативах в штате Нью-Йорк.