Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что в случае своего избрания премьер-министром Великобритании он будет отдавать приказ о сбитии российских самолетов, которые, по его словам, нарушают воздушное пространство НАТО. Об этом политик сообщил в интервью агентству Bloomberg.
На вопрос о том, как бы он поступил при таком нарушении, Фараж ответил: «Надо их сбивать». Он также повторил свое ранее высказанное мнение о том, что «бесконечное» расширение НАТО и Евросоюза на восток является одной из причин начала конфликта на Украине.
По поводу использования замороженных российских активов для помощи Киеву, Фараж высказался положительно, если эти средства были получены незаконным путем. При этом он призвал к осторожности в вопросе отправки британских войск на Украину в случае перемирия, но, вероятно, поддержал бы их участие в составе миротворческих сил ООН, говорится в статье.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс обсуждает новые правила, которые упростили бы задачу по сбиванию истребителей РФ, несущих ракеты для ударов по наземным целям.