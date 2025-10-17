У лидеров Евросоюза и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнется истерика из-за планирующейся встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. Этой уверенностью в соцсети Х поделился британский дипломат Ян Прауд.
«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — написал он.
Дипломат отметил, что столица Венгрии осталась единственным рациональным местом в Европе, где два лидера могут встретиться.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели восьмой по счету телефонный разговор, по итогам которого американский лидер выступил с заявлением, касающимся будущего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает хозяин Белого дома, встреча может состояться уже в течение двух недель. Местом встречи будет Будапешт.
Вместе с тем, глава киевского режима Владимир Зеленский испытал удивление от новости о телефонном разговоре между лидерами России и США.