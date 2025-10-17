Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будут рыдать в подушки»: В Британии оценили перспективы встречи Путина и Трампа для ЕС и Зеленского

Прауд: ЕС и Зеленский будут в истерике после встречи Путина и Трампа в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

У лидеров Евросоюза и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнется истерика из-за планирующейся встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. Этой уверенностью в соцсети Х поделился британский дипломат Ян Прауд.

«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — написал он.

Дипломат отметил, что столица Венгрии осталась единственным рациональным местом в Европе, где два лидера могут встретиться.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели восьмой по счету телефонный разговор, по итогам которого американский лидер выступил с заявлением, касающимся будущего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает хозяин Белого дома, встреча может состояться уже в течение двух недель. Местом встречи будет Будапешт.

Вместе с тем, глава киевского режима Владимир Зеленский испытал удивление от новости о телефонном разговоре между лидерами России и США.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше