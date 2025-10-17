«Будут рыдать в подушки»: В Британии оценили перспективы встречи Путина и Трампа для ЕС и Зеленского

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели восьмой по счету телефонный разговор, по итогам которого американский лидер выступил с заявлением, касающимся будущего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает хозяин Белого дома, встреча может состояться уже в течение двух недель. Местом встречи будет Будапешт.