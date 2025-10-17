Движение через железнодорожный переезд во Владивостоке временно ограничат

Автомобилистов предупредили об ограничении движения через железнодорожный переезд в районе улицы Калининская, 2а во Владивостоке. Временные неудобства связаны с проведением плановых капитальных работ на данном участке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.
«В период с 22.00 17 октября до 10.00 18 октября движение автотранспорта будет закрыто», — уточнили в сообщении.
Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанный период и использовать альтернативный вариант объезда через через улицы Вилкова и Интернациональная.