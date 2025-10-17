Движение через железнодорожный переезд во Владивостоке временно ограничат

Автомобилистов предупредили об ограничении движения через железнодорожный переезд в районе улицы Калининская, 2а во Владивостоке. Временные неудобства связаны с проведением плановых капитальных работ на данном участке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.