Cенатор рассказала, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 100 тысяч рублей

Россияне, зарабатывающие 100 тысяч рублей, могут получить 4,3 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии. Об этом сообщила сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
По ее словам, пенсионные коэффициенты накапливаются автоматически тогда, когда человек официально трудоустроен.
— Стоимость одного пенсионного коэффициента на 2025 год составляет 145,69 рубля и каждый год индексируется на уровень инфляции. Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла, после чего к этой сумме прибавляется гарантированная государством фиксированная выплата, — цитирует Мельникову РИА Новости.
Председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова предупредила, что готовиться к выходу на пенсию следует за полгода или даже за год до достижения пенсионного возраста. По ее словам, за это время нужно проверить корректность всех данных о периодах работы.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в свою очередь выразил обеспокоенность будущим пенсионных выплат для молодых россиян, которые начинают трудовую деятельность в этом году. Парламентарий отметил, что есть риск того, что к старости их пенсии не смогут покрыть даже минимальные расходы.