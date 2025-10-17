Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении по состоянию на 7 часов утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.